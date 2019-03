Genova rivuole il camion simbolo

del ponte crollato (che ora è a Dalmine) Gli ex proprietari lo avevano venduto a un’azienda di Dalmine, ora hanno chiesto di riaverlo.

Genova lo rivuole. Il camion diventato un simbolo del crollo del ponte Morandi, potrebbe, il condizionale è d’obbligo, nei prossimi giorni tornare a casa. Le immagini e i video che lo ritraggono lì, fermo a pochi metri dal baratro, hanno fatto il giro del mondo e ricordano a tutti ancora oggi quel che è successo quel tragico 14 agosto scorso sul viadotto dell’A10 che è costato la vita di 43 persone.

L’automezzo, che si è salvato per un soffio dal crollo del ponte, oggi è attualmente in vendita nella nostra provincia. È stato infatti acquistato qualche mese fa dalla Italcar, azienda di Dalmine che da 36 anni si occupa di commercio di autoveicoli industriali, insieme ad uno stock di altri cinque camion uguali. Comprato da Paolo Previtali, titolare della Italcar, a scatola chiusa senza sapere del mezzo nient’altro che il suo chilometraggio e le condizioni generali per poterlo rivendere. Ora l’azienda genovese che lo ha venduto lo rivuole indietro.

