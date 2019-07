Incidenti nella notte, 4 feriti in A4

24enne in ospedale a Torre Boldone Alle 00.45 due auto si sono scontrate in autostrada nel tratto Rovato -Palazzolo, due giovani feriti gravemente. Un’auto invece si è ribaltata alle 4 a Torre Boldone, 24enne in ospedale.

Notte di incidenti piuttosto gravi quella tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio. Il primo è avvenuto in autostrada A4, nel tratto tra Rovato e Palazzolo in direzione Brescia dove due auto si sono scontrate e quattro giovani tra i 19 e i 30 anni si sono feriti. Due di loro sono ricoverati in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia.

Il secondo schianto è avvenuto verso le 4 di mercoledì 24 luglio a Torre Boldone. Un ragazzo di 24 anni si è ribaltato con l’auto in via Carducci. Sul posto sono giunti i carabinieri e un’ambulanza che lo ha trasportato in codice giallo in ospedale, al Papa Giovanni.

