Malore in campo, Ranica nel dolore

Stamattina l’ultimo saluto ad Alessandro I funerali a Ranica nella mattinata, alle 10. Mercoledì 26 giugno una veglia con i tantissimi amici di Alessandro Fregoni.

Un saluto raccolto, intimo e sincero per un giovane ragazzo prematuramente scomparso. Nella chiesina di Santa Lucia a Ranica, la comunità si è stretta attorno al dolore dei familiari durante la veglia di preghiera in ricordo di Alessandro Fregoni, il giovane scomparso lunedì dopo un grave malore accusato nella serata di sabato mentre stava giocando a calcio con alcuni amici.

Ad accogliere amici e parenti nella chiesina è un manifesto con una fotografia in cui Alessandro sorride felice come un ragazzo alla soglia dei vent’anni con tutta la vita davanti. In tanti hanno voluto partecipare alla veglia in suo ricordo riempiendo la chiesina e sostando pazientemente sul sagrato in attesa di salutare Alessandro.

Il ragazzo ha lasciato un grande vuoto nella comunità, con il grande dolore della famiglia e dei tantissimi amici. L’oratorio San Filippo Neri di Ranica ha scelto di stringersi attorno ai familiari annullando, in segno di lutto, le attività ricreative previste per la serata di ieri. I funerali del giovane Alessandro Fregoni si terranno oggi alle 10 nella chiesa parrocchiale di Ranica.

