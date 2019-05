Malore poco prima di salire sull’aereo

Grave donna di 75 anni a Orio al Serio Si è sentita mail in aeroporto, sul piazzale prima di salire sull’aereo, nella mattinata di venerdì 10 maggio. Una donna di 75 anni è in gravi condizioni.

Malore all’aeroporto di Orio al Serio. Una donna si è sentita male, probabilmente un malore di tipo neurologico, e pare in gravi condizioni. La richiesta di aiuto è scattata alle 9 di venerdì mattina 10 maggio: la donna, italiana e di 75 anni, si stava imbarcando sul volo di WizzAir diretto a Bucarest ed era già sul piazzale dell’aeroporto per salire sul velivolo.

Il volo è decollato con un quarto d’ora di ritardo mentre la donna è stata immediatamente soccorsa dal personale medico del 118. Sul posto un’ambulanza e un’auto medica per assisterla: la 75enne, in condizioni critiche, è stata trasferita all’ospedale di Bergamo.

