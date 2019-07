Motore in tilt: volo torna a Malpensa

Passeggeri dirottati a Orio il giorno dopo Ancora disagi per i passeggeri di Blue Panorama: giovedì 4 luglio un volo per Lampedusa è rientrato a Malpensa per un motore surriscaldato. Venerdì 5 luglio in serata dirottati a Orio: ma il velivolo non parte ancora.

Avrebbero dovuto partire per Lampedusa giovedì 4 luglio da Milano Malpensa con un volo della compagnia aerea Blue Panorama ma il velivolo, a una decina di minuti dal decollo, è stato costretto a fare ritorno allo scalo varesino per un surriscaldamento di uno dei motori. A quel punto è iniziata una mini odissea per 114 passeggeri del volo BV 2986. Prima sono rimasti sul volo senza avere informazioni mentre all’esterno del velivolo c’era molta agitazione con polizia e personale dell’aeroporto attorno all’aereo.

I passeggeri fermi all’imbarco del volo per Lampedusa da Orio al Serio

Dopo circa un’ora, intorno alle 21 di ieri, l’aereo è stato evacuato e i passeggeri sono stati alloggiati in alcuni alberghi del Milanese. Nel pomeriggio di venerdì 5 luglio i passeggeri sono stati portati a Orio al Serio per prendere un nuovo volo della compagnia aerea che doveva partire alle 19.15 verso l’isola siciliana. «Quando siamo arrivati – spiegano alcuni passeggeri esasperati – non c’era però né l’aereo né l’equipaggio». Con un ritardo di una mezz’ora però sono state avviate le pratiche d’imbarco ma per il momento i passeggeri sono rimasti bloccati sul bus che porta al velivolo.

Si moltiplicano i disagi per i passeggeri della compagnia area che nei giorni scorsi aveva rassicurato gli animi facendo sapere che era pronta a potenziare la flotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA