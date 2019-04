Napoli, Londra e Mosca

Le rotte più gettonate di Orio Napoli, Londra e Mosca. Il triangolo dei voli di Orio al Serio si muove su questi tre vertici. Su L’Eco di Bergamo del 10 aprile due pagine sul turismo a Bergamo.

Lo scalo partenopeo è difatti quello che attira più passeggeri nel segmento nazionale: 241.087 da Orio e più o meno altrettanti in senso inverso, il che ne fa la rotta più gettonata anche dall’aeroporto campano. Sul versante internazionale, restando in Ue, Londra Stansted (Brexit permettendo) è la più trafficata da Orio: 473.846 passeggeri l’anno, davanti a Barcellona, Bucarest e Madrid, tutte sopra quota 300 mila. In ambito nazionale, in testa c’è la Fiumicino-Barcellona con un milione 327 mila passeggeri. Dallo scalo romano partono le prime cinque rotte Ue, tutte sopra il milione: nell’ordine, Madrid, Parigi, Londra Heathrow e Amsterdam. Se invece ci spostiamo sul fronte extra Ue, la rotta più battuta da Orio è quella per Mosca, con oltre 152 mila passeggeri l’anno: sopra quota 100 mila ci sono anche Istanbul e Tirana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA