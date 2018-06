Odissea per i passeggeri diretti a Brindisi

A Orio dalle 3 di mattina, l’aereo non parte Nuovi disagi sui voli: fermo per un guasto tecnico un aereo della compagnia Albastar diretto a Brindisi. Ritardi anche sul volo per Ibiza.

Odissea in aeroporto a Orio al Serio per 170 passeggeri di un volo Albastar diretto a Brindisi. Il volo doveva partire alle 6 di domenica 10 giugno ma così non è stato. Il ritardo si è protratto fino alle 14 circa del pomeriggio quando è comparso sugli schermi la chiamata all’imbarco da lì a 20 minuti. Alcuni passeggeri erano in aeroporto dalle tre di notte per il check - in.

Nel corso delle ore la protesta è aumentata ma non le spiegazioni - raccontano alcuni passeggeri -: la compagnia ha distribuito dei buoni per il pasto per la colazione e un pranzo prima dell’imbarco. All’origine del ritardo un guasto tecnico al velivolo. Ritardi anche per il volo diretto a Ibiza sempre della stessa compagnia aerea previsto per le 11.15 e riprogrammato alle 18.40. Anche sabato 9 giugno ci sono stati problemi nelle partenze: un volo per Palermo di Ryanair è stato annullato.

