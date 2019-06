Orio, i controlli diventano elettronici

Da fine luglio arrivano gli e-gate Il sistema utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale per confrontare il viso del passeggero con la fotografia registrata sul chip nel passaporto elettronico, quindi i più recenti.

Se tutto va bene saranno pronti e funzionanti per fine luglio, appena prima di un mese che si annuncia caldissimo per l’aeroporto di Orio al Serio (previsti cinque milioni di passeggeri). Sono in arrivo gli e-gate, i terminali elettronici per la verifica dei passaporti: i primi sei verranno posizionati agli arrivi extra-Schengen. Il sistema degli e-gate utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale per confrontare il viso del passeggero con la fotografia registrata sul chip nel passaporto elettronico, quindi i più recenti. Una volta effettuati i controlli, le porte si apriranno automaticamente.

