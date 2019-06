Rimuoveva la sabbia da un serbatoio

Infortunio a Levate: grave 48enne Infortunio a Levate nella mattinata di lunedì 10 giugno: un uomo di 48 anni è rimasto ferito in un’azienda in via Comun Nuovo.

Ancora poche le informazioni raccolte, si t;*ratterebbe di uno schiacciamento che si è verificato intorno alle 10.40 in una ditta: il ferito, un uomo di 48 anni di origini marocchine e residente a Calcinate, è stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale con l’elisoccorso del 118. Le sue condizioni paiono critiche.

L’infortunio sul lavoro è avvenuto nella ditta CSV di Levate: dalle prime informazioni l’uomo stava rimuovendo dei residui di sabbia da un serbatoio posizionato in orizzontale, si è infilato nella bocca del serbatoio che si è inclinato schiacciandogli gli arti. Il lavoratore è stato trasportato al Policlinico San Marco di Zingonia «dove le sue condizioni restano gravi, in codice rosso, seppure il lavoratore non sia in pericolo di vita» fanno sapere da Ats.

