Seriate, dopo l’incendio in un deposito

ancora chiuso il pronto soccorso Nella mattina di mercoledì 13 marzo resta chiuso il pronto soccorso dell’ospedale Bolognini Seriate dopo l’incendio di martedì. Ancora non si sa se la struttura riaprirà nella giornata.

La chiusura è stata causata da un incendio scoppiato intorno alle 17,30 di martedì in un locale deposito al primo piano della palazzina del pronto soccorso. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco con tre squadre da Bergamo e Dalmine. Sul posto sono interventi anche i carabinieri di Seriate. Il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è stato spento dopo un paio di ore. Il pronto soccorso è stato chiuso per tutta la notte e ancora non è agibile.

«Sono in corso le valutazioni dei vigili del fuoco – afferma il direttore generale dell’Asst Bergamo Est Francesco Locati – e siamo in attesa di ripristinare i locali al più presto. L’incendio è scaturito da un’area esterna alla degenza e fortunatamente non ci sono stati feriti. Importante anche l’intervento delle nostre squadre di sicurezza interne».

L’ospedale Bolognini ha allertato il 118 per il trasporto dei pazienti, finché il pronto soccorso resterà chiuso, in altri ospedali della provincia.

