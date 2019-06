(Foto by frau)

Il raduno dei Bersaglieri a Seriate (Foto by frau)

Seriate, cappelli piumati e Tricolori

Bersaglieri in festa - Fotogallery Oggi, domenica 16 giugno, il raduno provinciale. Alla Sezione di Seriate, che ha festeggiato i novant'anni di fondazione, dedicato il parco di via Venezian.

Domenica mattina di festa quelli di oggi, 16 giugno, a Seriate, per il raduno provinciale dei Bersaglieri. Le strade del paese sono state invase da cappelli piumati e bandiere tricolori in un’atmosfera gioiosa e colorata. Una cinquantina i Labari presenti (tra gli altri quelli di Monza, Cremona, Brescia, Orzinuovi, solo per citarne alcuni) e due le Fanfare: la «Scattini» di Bergamo e la «Crosta» di Lonate Pozzolo (Varese).

Un’occasione speciale soprattutto per la Sezione di Seriate, guidata dal presidente Eugenio Crosta, che ha festeggiato il novantesimo anniversario di fondazione.

Eugenio Crosta, presidente sezione Seriate

Ai Bersaglieri di Seriate è stato dedicato il parco pubblico di via Venezian, con tanto di targa. È stato poi benedetto e inaugurato il Labaro sociale. Alla manifestazione e alle cerimonie ha preso parte il vice presidente dell’Associazione nazionale dei Bersaglieri, Daniele Carozzi.

Daniele Carozzi, vice presidente nazionale

Presente anche il sindaco di Seriate, Cristian Vezzoli. Non è mancato, naturalmente, l’omaggio al Monumento del Bersagliere di via Dante (le foto sono di Gian Vittorio Frau).

Il monumento di via Dante

La targa al parco di via Venezian: a sinistra il presidente Eugenio Crosta, a destra il sindaco Cristian Vezzoli

