Si rompe grondaia, acqua in aeroporto-Video

Maltempo, un volo dirottato su Verona All’apice del forte temporale che ha colpito, nel pomeriggio di venerdì 26 aprile la Bergamasca, le forti raffiche di vento hanno danneggiato un sorta di grondaia dello scalo di Orio e si è allagato una zona degli arrivi. Dirottato un volo su Verona.

Il forte temporale con grandine e pioggia che si è abbattuto su tutta la provincia bergamasca ha prodotto qualche disagio anche all’aeroporto di Orio al Serio. Il forte vento ha provocato la rottura di un collettore di acqua piovana e dal soffitto dell’area arrivi è piovuta all’interno, allagando il pavimento. In una mezz’ora i tecnici dello scalo hanno sistemato la conduttura e asciugato l’area interessata.

Un volo proveniente da Bari, invece, non è potuto atterrare per le avverse condizioni meteo ed è stato dirottato su Verona per poi essere riposizionato sullo scalo bergamasco.

