Si vola per Spalato e Dubrovnik

Nuove rotte con Volotea da Orio Volotea ripristina due collegamenti dall’aeroporto di Orio al Serio alla volta di Spalato e Dubrovnik. I voli per la Croazia si vanno ad aggiungere ai collegamenti operati dal vettore verso Pantelleria, Lampedusa e Olbia.

«Siamo molto soddisfatti di confermare la nostra offerta presso l’aeroporto di Bergamo, dove i passeggeri troveranno collegamenti comodi, veloci e diretti verso due tra le più belle città della Croazia, Dubrovnik e Spalato, e tre destinazioni da sogno come Pantelleria, Lampedusa e Olbia» afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italy & Southeastern Europe. «Abbiamo incrementato del 60% le nostre frequenze verso la Costa Smeralda, a luglio e ad agosto, da Milano Bergamo» aggiunge.

L’offerta Volotea a Milano Bergamo, per il 2019, prevede 62.000 posti in vendita da e per lo scalo (+20% rispetto al 2018). Nel 2018, inoltre, il vettore ha trasportato a Milano Bergamo 52.000 passeggeri, pari a un incremento del 196% rispetto all’anno precedente. Tutte le rotte da e per Bergamo sono disponibili sul sito www.volotea.com.

