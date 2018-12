Stop ai fuochi artificiali per le festività

Scattano i primi divieti in Bergamasca Stop ai fuochi artificiali per le festività natalizie e per Capodanno: «Disturbano le persone e i nostri amici animali».

Stop ai fuochi artificiali in vista delle festività natalizie e soprattutto del Capodanno: scattano i primi divieti contro i botti anche nei comuni bergamaschi . Il sindaco di Dalmine, Lorella Alessio, invita sulla pagina Facebook del Comune a non usare fuochi artificiali. «In prossimità delle feste di fine anno ed affinché le stesse siano solo fonte di festa e non di disturbi per le persone e i nostri amici animali che soffrono molto in tale periodo, la cittadinanza tutta è inviata a non utilizzare prodotti pirotecnici» scrive Alessio. Via libera invece per i tradizionali mortaretti nel rispetto però degli spazi privati. Intanto ecco un breve vademecum per difendere gli animali domestici dai botti.

