Torre Boldone, scende dal tram Ragazzo di 14 anni incastrato nei binari

Torre Boldone, scende dal tram

Un ragazzo di 14 anni è rimasto incastrato nei binari del tram a Torre Boldone, in via Bugattone. È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 11 marzo. Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane, uno studente, è sceso dal tram ed è rimasto incastrato con una gamba nei binari. Sul posto il 118 ha inviato due ambulanze e un’automedica: il quattordicenne è stato ricoverato in ospedale in codice giallo.

