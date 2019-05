Treviolo, maxi controllo in discoteca

Sanzioni per 1.500 euro, 250 identificati Controllo straordinario dei carabinieri della Compagnia di Bergamo in una discoteca di Treviolo. Nella notte tra sabato e domenica, i militari dell’Arma, congiuntamente ai carabinieri del Nas di Brescia e dei Cinofili di Orio al Serio, in collaborazione con personale della polizia locale, della Siae di Milano, dei vigili del fuoco, dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate di Bergamo, hanno effettuato delle verifiche a 360° all’interno e in prossimità del locale, riscontrando diverse irregolarità.

Proseguono i controlli mirati ai locali notturni della bergamasca. Verso l’una di domenica notte, i militari hanno «cinturato» la discoteca e sottoposto a controllo tutti i presenti. Dagli esiti degli accertamenti, alcuni dei quali ancora in corso di approfondimento, sono emerse alcune irregolarità, sintetizzabili nell’omessa dichiarazione di effettuazione di attività, nel mancato rilascio dei titoli di accesso e nella violazione dei diritti d’autore, per una somma complessiva di circa 1.500 euro.

Inoltre, al fine contrastare le cosiddette «stragi del sabato sera», i carabinieri, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno effettuato diverse verifiche mirate al contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, nel corso dei quali hanno identificato circa 90 giovani e controllato circa 60 veicoli, deferendo in stato di libertà due giovani: un 27enne, di Bergamo, per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, e un 22enne, di Ponte San Pietro, per guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo stato fermato alla guida della propria auto Peugeot 2008 con un tasso alcolico di circa 1.02 g/l. Sei le contravvenzioni al codice della strada.

