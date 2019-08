Tutto esaurito per i The Kolors - Foto Grande successo a Oriocenter - Video

The Kolors in concerto a Orio Center

Tutto esaurito per i The Kolors - Foto

Grande successo per i The Kolors, che ieri sera, venerdì 2 agosto, si sono esibiti nel piazzale esterno di Oriocenter e hanno fatto registrare il tutto esaurito. I biglietti gratuiti disponibili, 4.500, sono andati a ruba e un pubblico davvero numeroso ha assistito al concerto della band rivelazione della quattordicesima edizione di «Amici di Maria de Filippi», guidata dal carismatico cantante Stash Fiordispino.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Il cantante della band, Stash Fiordispino

Folla al concerto dei The Kolors

I The Kolors sono una band che prende le mosse da una passione condivisa tra Stash e Alex Fiordispino (cugini) e Daniele Mona, per il rock e la musica elettronica. Nemmeno maggiorenni, cominciano a collaborare a Milano nel 2010: nello stesso anno dell’avvio del progetto arriva anche il primo ingaggio come resident band presso il celebre e longevo locale milanese «Le Scimmie».

La consacrazione matura negli anni seguenti, quando la band apre i concerti italiani di nomi internazionali come Paolo Nutini, Gossip e Hurts, e culmina con la vittoria di Amici nel 2015. L’album «Out», trainato dalla hit «Everytime» rimane al primo posto nella classifica degli album più venduti per 11 settimane, stabilendo un nuovo record italiano e raggiungendo quattro dischi di platino con oltre 200 mila copie vendute. L’ultima pubblicazione, in ordine cronologico, è il singolo «Pensare Male», featuring con Elodie.

