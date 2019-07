Urta motociclista e s’allontana

Un ferito, è caccia al suv pirata L’auto avrebbe compiuto alcuni sorpassi, poi lo scontro e la fuga lungo la Villa d’Almè - Dalmine. Le immagini delle telecamere al vaglio degli inquirenti.

Avrebbe urtato una moto, facendo cadere il «centauro» che la stava guidando, per poi allontanarsi in tutta fretta, senza fermarsi a prestare soccorso. I carabinieri stanno ora dando la caccia al conducente di un suv, che sarebbe stato protagonista nel pomeriggio di sabato 13 luglio di un incidente lungo la strada provinciale 470 dir (la Dalmine-Villa d’Almè). Nella caduta, il motociclista coinvolto, E. B., 44 anni, residente a Bergamo in zona Grumellina, ha riportato diverse lesioni, anche se non è considerato in gravi condizioni: salvo complicazioni, la sua prognosi dovrebbe essere contenuta entro i 30 giorni.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione dell’accaduto, sembra che un suv abbia urtato la motocicletta Mv Agusta di E. B., facendolo cadere. Il coducente della macchina, anziché fermarsi a prestare soccorso, si sarebbe allontanato, facendo perdere le tracce. Altri automobilisti si sono fermati in aiuto del ferito e hanno dato l’allarme.

Sono in corso sulle telecamere della zona, nella speranza che abbiano ripreso la targa del veicolo che si è allontanato dal luogo del sinistro.

