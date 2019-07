Volo per Minorca in ritardo... di un giorno

Orio al Serio, 12 ore anche per Mikonos Dovevano partire con Blu Panorama alle 13.30 di domenica 30 giugno: circa 160 passeggeri sono ancora fermi a Orio al Serio con partenza prevista nel pomeriggio di lunedì 1° luglio.

I viaggiatori per l’isola spagnola, fortemente provati, dovrebbero ripartire alle 15 di lunedì. L’aeroporto segnala che è stata garantita l’assistenza del caso e che il ritardo è stato causato da «problemi tecnici della compagnia». Disagi con Blu Panorama sempre da Orio al Serio anche per il volo per Mikonos della mattinata di lunedì 1° luglio: sarebbe dovuto partire alle 5 ed è schedulato alle 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA