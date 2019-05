Vuoi provare? A Stezzano

due simulatori delle Frecce Tricolori Dal 4 al 19 maggio due simulatori delle Frecce Tricolori saranno al centro commerciale Le Due Torri di Stezzano. Progettati in collaborazione con l’Aeronautica militare, i simulatori saranno a disposizione in modo gratuito.

Tre minuti e mezzo di adrenalina e puro divertimento sperimentando le sensazioni provate dai piloti acrobatici delle Frecce Tricolori. Dal 4 al 19 maggio, il centro commerciale Le Due Torri ospiterà due simulatori ufficiali, sviluppati dalla società Enjoy Mall in collaborazione con l’Aeronautica militare.

Si tratta di una sfera all’interno della quale si può salire due persone per volta, ci si allaccia la cintura di sicurezza e ci si trasforma in passeggeri all’interno del velivolo pilotato da un solista della pattuglia acrobatica. L’Aeronautica ha infatti fornito dei filmati girati in soggettiva proprio dalla postazione del pilota, immagini che sono poi state sincronizzate al simulatore che riproduce le manovre: si vivrà il decollo, la picchiata, la cablata girando fino a 180 gradi, come se realmente si fosse seduti all’interno di una delle Frecce Tricolori.

Non capita tutti i giorni di poter provare un brivido del genere, dato che il livello di realtà raggiunto è tale da sentirsi catapultati all’interno di un Air Show delle Frecce della Pattuglia Acrobatica Nazionale. La particolarità dell’esperienza, infatti, è legata alla capacità dei simulatori di ruotare sui due assi compiendo le stesse rotazioni ed evoluzioni di un velivolo acrobatico. Inoltre, durante la simulazione di volo, i «passeggeri» saranno accompagnati dalla voce registrata del comandante così da rendere il tutto ancora più reale.

Il simulatore può essere provato dai bambini sopra i sette anni, ma possono salire anche quelli più piccoli accompagnati da un genitore. Le uniche persone alle quali viene sconsigliato l’utilizzo sono le donne in gravidanza e chi soffre di crisi epilettiche. «Siamo sempre alla ricerca di particolarità per far vivere ai nostri clienti emozioni nuove e coinvolgenti – spiega il direttore dello shopping center di Stezzano Roberto Speri -. I simulatori delle Frecce Tricolori rientrano proprio in questa filosofia e consentiranno a chi vuole di vivere gratuitamente un’esperienza ludica più unica che rara».

© RIPRODUZIONE RISERVATA