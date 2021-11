Libri, dopo «Bergamo insolita e segreta» il viaggio prosegue a Brescia Dopo il successo editoriale di «Bergamo insolita e segreta», arriva in libreria «Brescia insolita e segreta» di Emanuele Roncalli e Sandra Morelli. Ora Bergamo e Brescia – le due Capitali della Cultura 2023 – sono così accomunate da pagine sempre più intriganti, tutte da scoprire con occhi nuovi.

Dopo il successo editoriale di «Bergamo insolita e segreta», arriva in libreria «Brescia insolita e segreta» di Emanuele Roncalli e Sandra Morelli. Un viaggio eccezionale e sorprendente fra luoghi misteriosi e sconosciuti, enigmatici e curiosi. Ora Bergamo e Brescia – le due Capitali della Cultura 2023 – sono così accomunate da pagine sempre più intriganti, tutte da scoprire con occhi nuovi.

Con «Brescia insolita e segreta» continua la serie delle Guide Jonglez che portano a scoprire misteri e tesori nascosti delle città, oltre a luoghi sconosciuti ai più e a itinerari lontani dalla folla e dai cliché abituali. La Guida dedicata alla Città della Leonessa – 125 luoghi, 336 pagine, oltre 150 fotografie a colori - è un giacimento di curiosità che si svelano agli abitanti e ai viaggiatori che scelgono di abbandonare i sentieri più battuti. Una guida indispensabile per chi pensa di conoscere bene Brescia o per coloro che vorrebbero scoprire un altro volto – quello più nascosto – della città e del suo territorio circostante.

Castello Bonoris

Perché il viaggio degli autori si spinge oltre la città per rilevare anche luoghi «insoliti e segreti» della provincia. Il lettore si sorprenderà nello scoprire la strada romana dentro una profumeria, la nicchia di un altare che guarisce il mal di testa, la casa del collezionista di cervelli di delinquenti, lo scolatoio per cadaveri all’aperto, la statua gigante di un Papa in una cantina o l’armadio nascondiglio di un ristorante. O, ancora, affreschi di scimmie in atteggiamenti erotici, enigmatici simboli, sigle sui palazzi, volti di affreschi sui muri, la ruota degli esposti, la svastica degli scavi archeologici, i bunker antiaerei, i relitti del lago, le camere a gas e la stanza delle torture naziste in una cantina, i buchi del latte e persino un coniglio rosa: un’infinità di luoghi e situazioni bizzarre.

Emanuele Roncalli, laureato in Giurisprudenza, è giornalista professionista a L’Eco di Bergamo e scrittore. Ha al suo attivo svariate pubblicazioni in ambito storico, turistico e locale con gli editori: Rusconi, San Paolo, Cairo, Burgo, Marzorati, Mattioli, Morellini. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo: I Grandi di Bergamo (1991- 1993, 2 vol.), I misteri di Bergamo (1995-2000, 2 vol.) per Burgo Editore. Per le Edizioni Jonglez ha pubblicato Bergamo insolita e segreta (2018). Collaboratore e ospite di programmi Rai (Porta a Porta, La Grande Storia, Racconti di Vita) e Mediaset (Vite Straordinarie, Retequattro), nel 2020 ha ottenuto il Premio Natale Ucsi.

Sandra Morelli, laureata in Storia contemporanea, è guida turistica abilitata per Brescia e provincia. Presidente dell’Associazione Culturale Arnaldo da Brescia, è componente di giuria in numerosi concorsi letterari. Ha collaborato con varie testate giornalistiche locali.

I Buchi del latte

