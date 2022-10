Barzana è il primo comune bergamasco che rinuncia ai palloncini per le feste

Durante il Festival sono state trattate, infatti, tematiche legate alla sostenibilità, alcune delle quali spesso non considerate, o giudicate ininfluenti. Tra queste rientra l’utilizzo dei fuochi artificiali e dei palloncini. La Lav è intervenuta per sottolineare quanto alcuni strumenti ampiamente utilizzati in feste pubbliche e private e ancora oggi particolarmente apprezzati come palloncini e fuochi siano da ascrivere tra le attività meno sostenibili e più dannose per l’ambiente, per gli animali e, riguardo ai fuochi, per la stessa salute umana, specialmente in una Pianura Padana che è al primo posto in Europa per inquinamento atmosferico (con Bergamo seconda dopo Brescia per rapporto inquinamento dell’aria - numero di decessi).