Investito da un camion nel piazzale di una ditta, grave 34enne a Filago

Incidente nella mattinata di venerdì 2 settembre a Filago. L’allarme è scattato verso le 10,30, nel piazzale di una ditta nei pressi della rotatoria tra la sp 155 e via delle Industrie. Secondo le prime informazioni disponibili, per cause incorso d’accertamento un operaio di 34 anni – non è ancora chiaro se fosse un dipendente o un lavoratore di una ditta esterna – è stato investito da un camion in manovra e ha riportato gravi traumi al torace e all’addome. Immediati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 (due automediche e due ambulanze) con i carabinieri di Brembate e i tecnici dell’Ats di Bonate Sotto che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato caricato su un’ambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Soccorso e portato in ospedale – in codice verde al Policlinico di Zingonia – anche un collega del ferito, che si trovava sul posto e sarebbe stato colto da un malore. L’uomo, 45 anni, non era alla guida del mezzo.