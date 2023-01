Luoghi del cuore del Fai: c’è l’Isola nella top ten

Ben due nella top 10 (ed entrambe nell’Isola), che diventano quattro nei primi 50 posti e salgono a sette nei primi 100. L’attuale classifica dell’undicesima edizione de «I luoghi del cuore» - il censimento nazionale dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fondo per l’ambiente italiano (Fai) in collaborazione con Intesa Sanpaolo -, è solo provvisoria e ai voti online dovranno poi essere sommati i voti ottenuti con le firme cartacee per decretare la classifica finale e i quindi vincitori, che verranno annunciati a febbraio (la data non è ancora stata comunicata).