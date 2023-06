Opera mastodontica realizzata nell’Isola bergamasca per il festival di Bocelli

Dodici metri, tutta in acciaio

L’opera, che l’artista ha dedicato a questo evento, si chiama «Mariposa de la Vida» ed è alta dodici metri, tutta in acciaio inox e pesa 280 quintali oltre ai cento quintali del basamento. Per qualche giorno l’opera ha svettato nel cortile della ditta ed era ben visibile per chi transitava in via Lombardia. Per il suo trasporto da Bonate Sopra a Lajatico sono serviti sette tir del trasporto eccezionale e in questi giorni è stato terminato il montaggio a Lajatico, sul palcoscenico del suggestivo Teatro del Silenzio.