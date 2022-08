Ponte San Pietro, fiamme in appartamento: un ferito

Fiamme in un appartamento di Ponte San Pietro nella notte tra il mercoledì 10 e giovedì 11 agosto. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine e in supporto l’autoscala della centrale di Bergamo sono intervenuti in via Donatori degli Organi intorno alle 3,40. Secondo le prime informazioni disponibili l’incendio, divampato per cause in corso d’accertamento, ha interessato la sala da pranzo e la cucina. Il proprietario è stato affidato alle cure mediche per ustioni al braccio e alla gamba. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno effettuato la bonifica dell’appartamento.