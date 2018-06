«A sua Immagine» da Sotto il Monte

Domenica mattina speciale su Rai Uno Su Rai Uno domenica 3 giugno alle 10.30 speciale da Sotto il Monte. In diretta anche la Santa Messa.

La Rai dedica uno speciale alla peregrinatio di Papa Giovanni XXIII: per l’occasione dell’urna con le spoglie di San Giovanni XXIII a Sotto il Monte, domenica alle 10.30 su Rai Uno collegamento con Paolo Balduzzi, mentre una troupe entrerà nel carcere di Bergamo per ricordare il gesto del Papa buono quando per la prima volta nella storia un Papa faceva visita a un carcere e a Regina Coeli.

Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana viene trasmessa dal Santuario di Sotto il Monte. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro .L’appuntamento con lo speciale «A Sua Immagine» è quindi per domenica 3 giugno alle 10.30 su Rai1.

