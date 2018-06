Papa Giovanni, è il giorno delle famiglie

Domenica l’anniversario della morte Sabato 2 giugno alle 16 la Messa per le famiglie con il patriarca di Venezia a Sotto il Monte. Domenica 3 giugno la ricorrenza dei 55 anni dalla morte di Papa Roncalli.

Saranno due giorni di grande afflusso, quelli di sabato 2 e domenica 3 giugno, a Sotto il Monte, dove sono attese altre migliaia di pellegrini in visita alle spoglie di Papa Giovanni XXIII. Domenica, in particolare, ricorrerà il 55° anniversario della morte di Papa Roncalli ed è in programma una Messa solenne in parrocchia, alle 11, che sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1. Stasera alle 19 ci sarà la marcia provinciale dell’Avis mentre alle 20.30 la celebrazione per le famiglie con monsignor Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia. Domani, invece alle 16, ci sarà la celebrazione con tutti i vescovi della Lombardia con l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Bergamo Tv.

È previsto un potenziamento dei servizi di navetta per chi deciderà di arrivare a Sotto il Monte autonomamente, con o senza prenotazione nel weekend. Saranno disponibili tutti gli 11 parcheggi messi a disposizione dei pellegrini tra Calusco, Mapello, Terno d’Isola, Carvico e Sotto il Monte, e saranno quindi attivi anche la linea verde, in partenza da Mapello, e il prolungamento della linea rossa, che da Calusco passerà, solo oggi e domani, anche da Carvico. Il servizio è gratuito e attivo dalle 8 alle 22. Nel fine settimana le presenze si distribuiranno fin dal mattino, con qualche limitazione per i gruppi, che potranno accedere in paese fino alle 14.

Per la maggiore affluenza prevista nel weekend, sono state aggiunte al programma altre messe. Oggi e domani, dunque, ci saranno sette celebrazioni (oggi alle 6.30, 8.30, 10, 11.30, 16, 17.30 e 20.30; domani non ci sarà quella delle 20.30, ma una in più alle 11 in parrocchia), al posto delle sei che vengono celebrate ogni giorno. L’unica messa in parrocchia resterà quella delle 6.30 del mattino, le altre avranno luogo invece nella tensostruttura delle celebrazioni.

