Chiesa gremita per i funerali di Maurizio

«Domani pregheremo per Giorgio» Alle 10 il funerale di Maurizio Besana nella parrocchiale di Bonate Sotto. La moglie del 59enne: «Mercoledì mattina andremo al funerale di Giorgio».

Un immenso dolore in questi giorni unisce le due famiglie che sabato sera in un tragico incidente stradale hanno perso i loro cari: Maurizio Besana 59 anni, di Bonate Sotto, ha lasciato nel dolore la moglie Tiziana e la figlia Eleonora; il sedicenne Giorgio Oddi ha lasciato il papà Carlo, mamma Giulia e il fratello di 15 anni, Alberto. «Mercoledì mattina andremo al funerale di Giorgio – afferma Tiziana – con mia figlia Eleonora e i cognati Pierangelo e Benedetto, abbracceremo e piangeremo insieme l’assurda scomparsa di Maurizio e Giorgio, che ha sconvolto le nostre vite». A Bonate Sotto la chiesa parrocchia si è riempita di gente, amici e conoscenti di maurizio e della sua famiglia. In molti sono dovuti restare fuori.

Per tutta la giornata di lunedì centinaia di persone si sono recate nella camera ardente allestita nell’abitazione della famiglia Besana: tantissimi ciclisti che conoscevano Maurizio proprio per la sua passione per la bicicletta e le corse, ma anche parenti, amici e abitanti di Bonate.

