Buco nella porta degli spogliatoi

Vandali alle scuole di Cisano La foto fa il giro di Fb. Il sindaco di Cisano interviene: «Il rispetto della “cosa” comune è fondamentale per ogni civiltà e per qualsiasi essere umano».

La segnalazione è di lunedì quando è iniziata a circolare in Fb, tanto che anche il sindaco di Cisano Andrea Previtali ne ha scritto: «Abbiamo ricevuto una mail dalla direzione scolastica in cui, giustamente, si chiede di sistemare alcune porte dello spogliatoio della palestra delle scuole medie.Capisco che le porte siano datate, ma facevano ancora la loro onesta funzione; come, del resto, lo è stato per anni e per anni nessuno ha mai pensato di scardinarle o prenderle a calci».

«Non so chi sia o chi siano stati; studenti delle medie, oppure atleti che frequentano la palestra al pomeriggio.E magari colui o coloro pensano di essere stati dei Grandi, agli occhi degli amici.Il rispetto della “cosa” comune è fondamentale per ogni civiltà e per qualsiasi essere umano».

