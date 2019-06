Chignolo, parcheggia sul passo pedonale

Il neosindaco si autodenuncia ai Vigili Ramon Crespolini, fresco di elezione, ha segnalato la sua infrazione: «Non me ne sono accorto, ho sbagliato e pagherò la sanzione, come primo cittadino devo saper dare l’esempio».

Eppure Ramon Crespolini, nuovo primo cittadino di Chignolo d’Isola, ieri, lunedì 3 giugno, ha segnalato un proprio comportamento scorretto agli agenti del paese e poi attraverso un «mea culpa» via social per aver parcheggiato e sostato per un paio d’ore fuori dagli spazi in piazza Papa Giovanni XXIII, precisamente sul passo pedonale di accesso allo stabile del bar e del tabacchi. Dopo essersi scusato con i cittadini, ha spiegato di non essersi accorto della cosa (gliel’hanno fatta notare alcune persone) e che ora pagherà la sanzione stabilita perché lui, come sindaco, deve essere il primo a dare il buon esempio.

Il neosindaco Ramon Crespolini

