È nato un tapiro «d’oro» - Foto e Video Inaspettato fiocco rosa alle Cornelle

Inaspettato fiocco rosa alle Cornelle Al Parco Faunistico Le Cornelle è arrivata Lodi, una piccola tapira la cui nascita è salutata come un vero e proprio «dono» dai veterinari e dagli esperti del Parco.

Non solo perché il cucciolo è arrivato a sorpresa in quanto non è possibile stabilire con esattezza la data del parto per questa specie, ma anche perché sua mamma ha alle spalle un passato particolarmente difficile.

Guarda il video del piccolo tapiro che mangia attaccato alla mamma.

Isara - per gli amici “Tapi” - è la mamma di Lodi e lo scorso luglio ha avuto seri problemi di salute a causa di una grave ostruzione gastrica. Grazie alla collaborazione tra i medici veterinari del Parco de Le Cornelle e i colleghi del modernissimo ospedale veterinario del polo di Lodi però, tutto si è risolto per il meglio.

E non solo l’operazione si è risolta con successo: proprio a seguito dei controlli a cui Tapi è stata sottoposta, si è scoperto che era in dolce attesa ed ecco Lodi. Vista la vicenda vissuta dalla mamma, non c’è stato alcun dubbio sul nome da dare al cucciolo.

