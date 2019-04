Lenna, schianto nella notte in galleria

A Pasqua muore 66enne di Cisano Grave incidente nella notte a Piazza Brembana: intorno alle 23.30 di domenica di Pasqua nella galleria di Lenna un uomo di 66 anni, di Cisano, è morto in uno schianto con la sua auto.

Nessuno ha assistito direttamente all’incidente, ora al vaglio dei Carabinieri di Zogno intervenuti per le procedure del caso. Da quanto si è verificato, l’uomo stava guidando una Seat Ibiza e aveva imboccato da circa 500 metri la galleria Lenna, viaggiando in direzione di Bergamo. Giunto in prossimità di una leggera curva il terribile impatto contro il guard rail di protezione laterale, risultato poi fatale. Sono due giovani di passaggio nella serata che hanno notato l’auto e hanno subito chiesto aiuto. Le condizioni del 66enne sono parse subito molto gravi: è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di San Giovanni Bianco dopo è poi morto poco dopo nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo.

