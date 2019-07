Mamma e figlio inseparabili da 20 anni

Le ultime tragiche ore insieme La signora Felicita Carminati era vedova da molti anni: viveva con il figlio Thomas Arrigoni. Il lutto a Terno d’Isola dove la famiglia era molto conosciuta. La mamma sarebbe morta per un malore, il figlio sarebbe deceduto per soffocamento.

Aveva una autonomia di 8 ore il respiratore al quale era attaccato Thomas Arrigoni, il disabile di 44 anni trovato morto nella mattinata di martedì 2 luglio assieme alla madre Felicita Carminati, di 71 anni, che lo accudiva nella loro casa di Terno d’Isola. Il figlio era affetto dalla sclerosi laterale amiotrofica, la Sla, e il dramma sarebbe riconducibile tra sabato 29 e lunedì 1° luglio. La mamma sarebbe morta per un malore mentre faceva funzionare il sollevatore con annesso respiratore, mentre il figlio sarebbe deceduto per soffocamento. Madre e figlio erano inseparabili e molto conosciuti in paese: i due vivevano insieme nella casa di via Casalini 26 da quando il marito della signora Felicita era morto 20 anni fa.

Già lunedì pomeriggio il fisioterapista di Arrigoni aveva suonato al citofono, senza ottenere risposta, ma non si era allarmato, perché già altre volte gli era capitato di non trovare madre e figlio a casa. Così era ritornato questa mattina ma, non ottenendo di nuovo risposta, si è allarmato. Ha quindi scavalcato il cancello dell’abitazione e ha visto i corpi attraverso una finestra lasciata parzialmente aperta, dando l’allarme. Vani i soccorsi del 118 per entrambi, morti già da ore, si presume appunto fin da ieri.

