Manca da casa dal 28 maggio

Apprensione a Bonate per un 21enne Manca da casa dal 28 maggio, dopo essere andato a Milano con degli amici per festeggiare il suo compleanno.

I genitori di Ayoub Loukili, 21 anni, di origini marocchine e residente a Bonate Sotto, hanno fatto denuncia ai carabinieri di Ponte San Pietro. Il ragazzo non è più tornato a casa nè si è fatto sentire. L’appello alla nostra redazione è giunto dalla famiglia, e in particolare dal fratello: «Era uscito di casa il 28 maggio per festeggiare il suo compleanno: è sono andati a Milano e non è tornato più. I suoi amici dicono che non l’hanno visto e abbiamo fatto denuncia ai carabinieri». I militari confermano e se qualcuno avesse informazioni utili può contattare le forze dell’ordine. L’appello è stato pubblicato anche sulla pagina di «Sei di Bonate Sotto se...».

«Il suo telefono è spento e l’ultimo accesso su Whatsapp è proprio del 28 maggio: i carabinieri hanno chiamato anche gli amici, ma tutti dicono che non sanno niente».

«Il 28 maggio indossava una maglietta grigia e pantaloni blu» spiega il fratello che chiede aiuto: «Siamo molto preoccupati» ripete al telefono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA