Rinviati i lavori sul ponte di Capriate

Piove troppo, il cantiere slitta il 26 aprile Lavori rinviati sul ponte tra Trezzo e Capriate: il cantiere sarebbe dovuto iniziare nella mattinata di martedì 23 aprile. A causa del maltempo, i lavori ripartiranno il 26 aprile, con la chiusura effettiva del ponte, ora transitabile normalmente.

Inevitabile lo slittamento delle tempistiche. Lunedì 29 aprile, con la riapertura delle scuole, il ponte sarà ancora chiuso fino al 29 sera. Se non ci sono novità e problemi, si riaprirà il 30 aprile. Il maltempo non ha infatti permesso le attività della sostituzione dei giunti ammalorati. Si tratta dei due giunti centrali del viadotto «in merito ai quali – ha già spiegato il primo cittadino di Capriate – ci sono stati presentati gli studi che dimostrano lo stato di deterioramento».



Dato che per i prossimi giorni è previsto maltempo, il cantiere non sarà aperto fino al 25 aprile compreso. Nella mattinata di martedì 23 aprile, alle ore 6, il ponte era già stato chiuso per iniziare le attività. Poi la riapertura causa maltempo.

