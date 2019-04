Sovere, brucia il tetto di una villa

Pompieri in azione, famiglie in salvo L’incendio nella serata di lunedì 22 aprile, non ancora chiarite le cause, ma non si esclude che a far esplodere il rogo possa essere stato il cattivo funzionamento della canna fumaria.

Incendio nella serata di lunedì 22 aprile a Sovere, dove è andato a fuoco il tetto di una villa arroccata sulle colline dietro via San Silvestri, in una zona boschiva. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando alcuni abitanti della zona hanno notato levarsi del fumo da quell’area. I pompieri sono partiti non solo da Bergamo, ma anche da Gazzaniga, Clusone e Lovere . Le cause e l’origine del fuoco fino a tarda sera non erano ancora state chiarite, ma non si esclude che a far esplodere il rogo possa essere stato il cattivo funzionamento della canna fumaria.

Stando ai primi riscontri, nessuno è rimasto ferito: pare che nella villa risiedano almeno un paio di famiglie e tutti gli abitanti sono riusciti a mettersi in salvo non appena scoppiato l’incendio. Sempre lunedì 22, nel tardo pomeriggio, i pompieri hanno effettuato interventi per incendi boschivi a Foresto Sparso e per un rogo di sterpaglie e rovi a Barzana.

