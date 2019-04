Tre anni e 4 mesi per violenza sessuale

Capriate, in carcere cittadino dell’Ecuador L’uomo, 44 anni, è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione: la sua condanna è infatti diventata definitiva. I fatti risalgono al 2012.

È stato arrestato oggi, martedì 2 aprile, un uomo di 44 anni dell’Ecuador residente a Capriate San Gervasio, condannato in via definitiva per violenza sessuale. A eseguire l’ordine di carcerazione i carabinieri di Treviglio. I fatti in questione sono stati commessi nel 2012 proprio a Capriate. Oltre alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, l’uomo è stato condannato alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici per anni, nonché dalla perpetua interdizione dell’esercizio di tutela e curatela nonché da altri servizi privati e pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA