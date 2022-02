Dipendenza da Internet, ecco i centri dove farsi aiutare

«Offrire agli utenti alle prese con un uso problematico da internet un aiuto per indentificare subito il servizio più idoneo - dice Roberta Pacifici, direttrice del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’ISS - può favorire un più facile accesso alla presa in carico e al trattamento di questa dipendenza». Secondo i dati del censimento sono 99 le risorse territoriali che si occupano dei disturbi internet correlati, di cui 83 afferenti al Servizio Sanitario Nazionale e 16 al privato sociale. Tuttavia l’offerta non è omogenea sul territorio nazionale: la Lombardia per il Nord, le Marche per il Centro e la Sardegna per il Sud e le Isole sono le regioni con la maggior presenza di risorse territoriali per le dipendenze da Internet.