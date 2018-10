Menopausa e disagio psicologico

Visite gratuite a Bergamo Da mercoledì 10 a venerdì 12 ottobre e da lunedì 15 a venerdì 19 ottobre sarà possibile, per le donne in menopausa con disagio psicologico, incontrare un professionista del Papa Giovanni XXIII e avere un consulto gratuito.

Visite gratuite per le donne in menopausa e un evento conoscitivo all’Onp Bistrò di Borgo Palazzo: anche quest’anno l’ospedale Papa Giovanni XXIII scende in campo con Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, per la Giornata mondiale della salute mentale. Da mercoledì 10 a venerdì 12 ottobre e da lunedì 15 a venerdì 19 ottobre sarà possibile, per le donne in menopausa con disagio psicologico, incontrare un professionista del Papa Giovanni XXIII e avere un consulto gratuito. È obbligatoria la prenotazione al numero 035.2278626, attivo da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

I posti a disposizione sono limitati. Le visite si terranno all’Ambulatorio «Varenna» per lo studio e la cura dei disturbi depressivi al presidio Matteo Rota di via Giuseppe Garibaldi, 13. L’iniziativa è stata organizzata dal Papa Giovanni per la quinta edizione dell’Open day voluto da Onda. Consulenze, colloqui, conferenze e infopoint: questi i servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alla salute mentale che saranno offerti gratuitamente, negli oltre 120 ospedali aderenti, alle donne che soffrono di disturbi di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

L’iniziativa ha l’obiettivo di invitare le donne a parlare, negli ambienti familiari ma anche in contesti sociali più ampi, dei disturbi sofferti, perché capiscano l’importanza di chiedere aiuto, si avvicinino alle cure e venga superato lo stigma che ancora affligge chi soffre di patologie psichiche.

Le iniziative in occasione del 40° anniversario della Legge 180 (Basaglia) e del Mese della salute mentale non finiscono qui. «Tracce di Salute mentale» è il titolo di un dibattito aperto che si terrà sabato 20 ottobre, dalle 14, all’Onp Bistrò di via Borgo Palazzo 130.

© RIPRODUZIONE RISERVATA