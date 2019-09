Malore appena salito sull’auto

Ponteranica, muore a 58 anni Abitava a Sorisole, si è sentito male all’improvviso. Rianimato sul posto, ma non ce l’ha fatta.

Aveva appena fatto le foto per il rinnovo della patente in uno studio di via Ramera 25 a Ponteranica quando è entrato nella sua auto e ha accusato un malore. Il cinquantottenne Marco Sonzogni, di Petosino di Sorisole, è stato soccorso e poi condotto in gravi condizioni all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, ma non ce l’ha fatta. È morto, in conseguenza di un arresto cardiaco.

L’uomo si era presentato al «Foto Studio Zambelli» giovedì mattina 12 settembre intorno alle 10,45. «Ha fatto le foto per il rinnovo della patente – racconta il titolare Giorgio Zambelli – mentre attendeva la consegna abbiamo anche parlato del più e del meno e stava bene. È uscito dal negozio verso le 11 e io sono andato nel retro bottega per lavorare al computer. Circa mezz’ora dopo una signora che abita nel vicino condominio è entrata in negozio per avvisarmi del fatto che c’era un signore all’interno di un’auto parcheggiata proprio davanti al negozio, che sembrava stesse male. Così sono uscito, ho visto l’auto ferma con il motore acceso e il signore all’interno, privo di conoscenza. Ho chiamato subito il 112 e, in attesa dei soccorsi, ho provato a chiamarlo per vedere se si riprendeva, purtroppo invano». Poco dopo è arrivata un’ambulanza insieme ad un’auto medica. Sul posto anche i carabinieri di Villa d’Almè.

I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, facendo il massaggio cardiaco. Purtroppo il prodigarsi del personale sanitario non è bastato a salvarlo. La salma è stata portata nell’abitazione a Petosino di Sorisole. I funerali saranno sabato alle 10 nella chiesa parrocchiale della Ramera a Ponteranica.

