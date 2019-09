Bloccato in parete, chiama i soccorsi

Parte l’elicottero, ma lui si salva da solo Il 33enne dopo aver telefonato ai soccorsi è riuscito a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi.

A mezzogiorno di giovedì 12 settembre, la Centrale operativa del Soccorso alpino ha attivato si è attivata per un ragazzo milanese di 33 anni che era incrodato nella zona del Monte Gleno, versante Val Seriana, sopra il rifugio Curò.

Sul posto la VI Delegazione orobica del Cnsas e i Vigili del fuoco, presenti anche con l’elicottero, che ha svolto una perlustrazione dall’alto e ha imbarcato i soccorritori per portarli in quota. Nel frattempo però il ragazzo è riuscito a sbloccare la situazione da solo e a mettersi in salvo. Lo hanno incontrato nei pressi del rifugio e accompagnato, illeso, a valle, con un mezzo fuoristrada.

