Gazzaniga, fulmine su un pino

Guasto alla linea elettrica Un fulmine si è abbattuto su di un albero, un grosso pino, a Gazzaniga.

Intervento dei vigili del fuoco nella giornata di sabato 31 agosto: con la scala sono saliti sul pino fulminato e sono intervenuti insieme ai tecnici dell’Enel. Il fulmine ha causato un guasto anche al sistema elettrico. Non ci sono fortunatamente feriti. Disagi nel pomeriggio di domenica 31 agosto anche in autostrada con rallentamenti in A4 tra Rovato e Grumello per forte pioggia.

