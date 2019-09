(Foto by Bonacorsi)

Le Cascate del Serio, il triplice salto da ammirare ancora il 13 ottobre (Foto by Bonacorsi)

Il triplice salto delle Cascate del Serio

Un incanto per 3.000 escursionisti - Video L’ultimo appuntamento della stagione sarà il 13 ottobre nella cornice dei boschi autunnali.

Ultimi scampoli d’estate sulle nostre montagne con la quarta apertura stagionale delle cascate del Serio. Appuntamento, come sempre, fissato per le 11 di domenica 15 settembre per ammirare il triplice salto più famoso d’Italia, che avrà il suo atto conclusivo domenica 13 ottobre, tra le tante tonalità di colori dei boschi che gli fanno da cornice.

Sono stati oltre tremila, stando alle stime dell’ufficio turistico, gli escursionisti che anche in questa occasione hanno raggiunto Valbondione per incamminarsi sul sentiero di Maslana o sulla mulattiera che consente di raggiungere poi il rifugio Curò.

Qualche minuto prima delle 11 la sirena posta alla sommità della cascata ha avvisato i presenti dell’avvenuta apertura dello scarico di mezzofondo. Dopo un breve decorso in galleria, e poi nel vecchio alveo del fiume Serio, la massa d’acqua è precipitata a valle accompagnata da un boato di stupore e qualche applauso.

Viste le temperature decisamente gradevoli in tanti hanno passato il pomeriggio in riva al fiume mentre altri hanno deciso di raggiungere le baite di Maslana per la tradizionale festa annuale del borgo dove, oltre allo spettacolo musicale, si sono potute assaporare molte delle specialità montane.

