Val Seriana, «allarme» degli automobilisti

È fobia multe sulla provinciale

La viabilità è il tema caldo di questa fine estate, in Valle Seriana. Ad allarmare i pendolari delle quattro ruote è la pioggia di multe e i controlli sempre più serrati sulla velocità dei mezzi che percorrono la strada provinciale 35 ex strada statale 671, in particolare da parte della Polizia Locale nei Comuni dell’Unione Insieme sul Serio.