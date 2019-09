La moda diventa stile di vita

A Trescore nasce Chorustyle La visione è quella di una moda che diventi stile di vita, perché l’abbigliamento sia espressione innovativa della quotidianità, all’insegna della contemporaneità, della comodità e consapevolezza. Chorustyle, il marchio di abbigliamento, oggettistica e arredamento di alta gamma ideato da Domenico Bosatelli per trasportare in un brand l’essenza di Chorus Life, progetto immobiliare nell’area bergamasca ex Ote, sta lavorando alla sua terza collezione moda e ha i primi riscontri sul mercato.

Ancora al livello di una start-up, il marchio che si sta delineando si sviluppa su una collezione di un centinaio di capi uomo e donna, all’insegna di tessuti performanti e dallo stile casual e sofisticato, per una linea versatile che gioca con i colori ma che riporta sempre a uno stile pulito e minimale.

All’insegna del made in Italy, il quartier generale è a Trescore con una quindicina di persone che lavorano sul progetto. «Prossimo step una spinta alla distribuzione del brand da estendere sui mercati internazionali: attualmente siamo con la prima collezione principalmente in Italia, ma l’obiettivo è implementare l’export con un occhio attento al Far East» spiega Luca Radici, responsabile Sales & Marketing di Chorustyle. Tre i must della collezione la «qualità dei tessuti, l’originalità dei tagli e l’attenzione alle finiture – spiega -, per una moda sostenibile, confortevole e attenta allo stile».

E il tessuto è al centro: «L’ispirazione arriva dall’abbigliamento sportivo, inteso come espressione di performance e benessere, declinato in una visione urban-chic». I tessuti sono innovativi e a minor impatto ambientale: materiali termoregolatori e traspiranti a cui si aggiungono fibre nobili come i double di lana check e le tele tecniche per i piumini, pensati dall’aspetto laminato color bronzo.

«Tutta la produzione è italiana, con uno studio del dettaglio, che miri a un prodotto di alta qualità e di carattere - continua Radici - confezioniamo parte della maglieria e dell’accessoristica nella Bergamasca» conclude il manager, e per questa nuova stagione è stata lanciata anche una capsule per il mondo della corsa. Per raccontare attraverso la moda un’idea di benessere, bellezza e funzionalità.

