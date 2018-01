Sempre più moda per Paola Turani

Testimonial per una nuova linea - Foto Una giornata tra moda e bellezza con protagonista Paola Turani, bergamasca e una delle influencer più amate di Instagram. A scegliere la modella originaria di Sedrina Rinascimento, brand bolognese che accompagnerà con i suoi abiti Paola in vari momenti della sua giornata, da quelli più informali, fino alle occasioni più eleganti.

«The Real me» diventa così una raccolta di scatti rubati e immagini fashion che racconteranno, soprattutto attraverso i Social, Paola Turani, caratterizzata da sempre da uno stile semplice e ricco di femminilità. «Nel mio armadio non possono mancare capi comodi, jeans e in estate abiti lunghi - racconta Paola -. Per lavoro metto spesso tacchi ed abiti eleganti, ma si può essere stilose anche indossando una sneakers».

Paola Turani con un look RInascimento

La bergamasca è reduce da diverse campagne fotografiche per la moda e da una presenza sulla Rai, lo scorso settembre sul red carpet del Festival di Venezia e poco dopo a «Detto Fatto», trasmissione di Rai Due condotta da Caterina Balivo. Da Sedrina, modella fin dal giorno in cui è stata «scoperta» ancora ragazzina al supermercato con la mamma, un passaggio a Miss Italia, la notorietà è arrivata «in maniera inaspettata» dice lei, dai Social che l’hanno fatta conoscere sulla Rete per la sua bellezza, spontaneità e anche per la storia purtroppo drammatica vissuta con la morte del suo cane, il bovaro del Bernese Brachetto, e poi per l’arrivo di Nadine, cucciolo di Terranova brown e inseparabile compagno di avventure.

Ma cosa vuol dire fare l’influencer? «Offrire on line consigli, ma soprattutto interpretare con il proprio gusto, il proprio interesse quel brand o quell’accessorio, ma anche un certo stile» spiega Paola che nelle ultime stagioni è diventata testimonial di marchi molto famosi, da Twinset a Luisa Spagnoli: «Nessun esclusiva, ma semplicemente la mia decisione di accettare etichette che mi piacciono, che mi fanno stare bene, con la mia totale autonomia a raccontare il progetto». Dove? Ovviamente sui Social, su Instagram e su Facebook, dove i like e i seguaci crescono a vista d’occhio: «Ed è qui che racconto passioni e incontri, la mia vita lavorativa ma anche privata. Aneddoti della mia quotidianità e quelle serate più glitterate che io cerco di mostrare dal dietro le quinte, per condividere con i miei follower ogni momento speciale».

