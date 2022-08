A Calvenzano un frutteto condiviso, ricorderà i morti per Covid

Un luogo di svago per tutta la popolazione, di possibile didattica per gli alunni delle scuole e di ricordo per le vittime del Covid-19. È il frutteto condiviso, che sorgerà nell’area verde di 4.480 metri quadri di via Roma formatasi dopo il recente completamento della viabilità della zona d’ingresso al paese per chi arriva da Treviglio.