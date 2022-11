Arriva «Corelab»: martedì chiusi i centri prelievi della Bergamo Est

Il 15 novembre per l’Asst Bergamo Est sarà il giorno dell’installazione del nuovo «Corelab», un laboratorio ad altissima automazione che permetterà di snellire i tempi di processo degli esami, con un’analisi dei campioni più rapida che consentirà a cascata una riduzione dei tempi di permanenza in ospedale. Per permettere questo miglioramento tecnologico, che necessita di tempi tecnici di aggiornamento, martedì 15 novembre tutti i centri prelievo dell’Asst (Seriate, Alzano Lombardo, Piario, Lovere, Gazzaniga, Calcinate) rimarranno chiusi: l’invito dell’Azienda è a non presentarsi, e le prenotazioni per quella data sono sospese.