Cade dallo scooter a Castelli Calepio: ferito un 75enne - Foto

Inizialmente le condizioni dell’uomo sembravano molto gravi, per questo è stato allertato anche l’elisoccorso che si è alzato in volo verso le 17.30 di lunedì 3 ottobre da Bergamo. Secondo una prima ricostruzione un 75enne ha perso il controllo dello scooterone su cui viaggiava mentre stava percorrendo via San Francesco d’Assisi a Castelli Calepio.

L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno visto l’uomo a terra. L’intervento è partito in codice rosso, poi quando l’ambulanza della Croce Rossa di Palosco è arrivata sul posto, il personale sanitario si è reso conto che per fortuna le condizioni del 75enne non erano così gravi.